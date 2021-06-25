Philips «зашёл» в отели

25.06.2021 18:43

Компания Philips Professional Display Solutions подписала соглашение с сетью отелей Abba на поставку в гостиницы сети своих телевизоров. Сделка заключена в рамках кампании по модернизации системы развлечений в отелях Abba.

Новые телевизоры моделей Philips Studio и MediaSuite Pro с диагоналями от 32 до 55 дюймов будут установлены в 1070 гостиничных номеров по всей Европе. Всего у Abba 22 бутик-отеля в 14 городах, в том числе в Мадриде, Барселоне и Берлине.

Компания на рынке уже 18 лет и предлагает свои услуги в первую очередь бизнес-путешественникам, привыкшим к комфортным условиям проживания. Цифровая система развлечений в номерах отелей Abba позволяет гостям получить доступ ко множеству приложений, скачивать и просматривать их собственный контент (через смартфоны, ноутбуки и пр.). Управление устройствами – полностью дистанционное. Кроме того, телевизоры MediaSuite могут обновляться до новых версий ПО без необходимости демонтажа или замены оборудования.





