Piega Ace без проводов

09.09.2022 02:52

Некоторое время назад в ассортименте компании Piega появилась новая серия беспроводных акустических систем Ace Wireless. Колонки относятся к начальной ценовой категории, однако отлично звучат, поддерживают популярные потоковые сервисы и легко подключаются к телевизору. Недавно эти громкоговорители появились в продаже и в России.

В линейку входят три модели: напольные колонки Ace 50 Wireless, полочные Ace 30 Wireless, а также акустика центрального канала для многоканальных систем Ace Center Wireless. Низкочастотная поддержка осуществляется с помощью активного сабвуфера Piega Sub Medium. Все модели серии поддерживают Spotify Connect, Google Chromecast, Roon Ready, Bluetooth, обеспечивают несколько вариантов подключения телевизора (HDMI eARC, WiSA) и дают пользователю возможность создать многоканальную аудиосистему, вплоть до конфигурации 7.1. Управление осуществляется с помощью мобильных устройств, планшетов или пультов ТВ.

Piega Ace 30 Wireless оснащается 120-мм СЧ-динамиком и твитером AMT. Более мощные Ace 50 Wireless представляют собой классические трёхполосные напольники с акустическим оформлением «закрытый ящик». Верхнечастотник такой же, как и младшей модели, средние частоты воспроизводит отдельный 120-мм динамик в собственном корпусе, бас – четыре 120-мм драйвера. В Ace Center Wireless используется твитер Piega AMT и пара 120-мм СЧ/НЧ-динамиков. Мощность встроенных усилителей: 100 Вт, 200 Вт и 100 Вт соответственно. Корпуса колонок выполнены из алюминия; варианты отделки – под серебро, чёрный анодированный, белый лак с грилями соответствующих цветов.

Дополнить комплект на базе беспроводных новинок можно фирменным сабвуфером Sub Medium. В нём два восьмидюймовых динамика, а цифровые фильтры и алгоритмы – те же, что и в колонках серии Ace Wireless.



