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Piega Ace появились в продаже в России


23.03.2021 11:21

 

 

В Россию наконец приехали акустические системы Piega Ace – компактные громкоговорители новой серии, которая заменила фирменную линейку TMicro.

 

В серии Ace три модели: компактные, но мощные полочники Ace 30, изящные напольные колонки Ace 50 и акустическая система центрального канала Ace Center. Все устройства доступны в трёх вариантах отделки: алюминий (серебристые грили), чёрный анодированный корпус с чёрным же грилем, а также белый лак и белые грили. Внешний вид колонок разработал дизайнер из Швейцарии Стефан Хюрлеманн.

 

Главной особенностью акустических систем серии TMicro был высокочастотный излучатель AMT-1 (Air Motion Transformer). Он есть и в колонках Piega Ace: ленточный твитер с чрезвычайно лёгкой гнутой мембраной 24х36 мм и мощными неодимовыми магнитами. Конические драйверы MDS собственной разработки были модернизированы – теперь они лучше воспроизводят низкие и средние частоты. К слову, акустическая мощность НЧ-динамика напольных Ace 50 – почти вдвое больше, чем у аналогичной модели предыдущей серии TMicro. Производитель рекомендует использовать эту акустику в помещениях средней площади. А вот полочные Ace 30 достойно проявят себя и в больших комнатах – если придать им в помощь фирменный сабвуфер. Эти колонки, одни из самых маленьких в ассортименте компании, идеально подходят для джаза и классики, но хорошо «справляются» и с мощным роком, и с энергичной поп-музыкой.

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