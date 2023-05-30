Piega Master Line Source 2 Gen2

30.05.2023 00:32

Master Line Source 2 Gen2 – новое поколение напольных акустических систем Piega. Новинка отличается от своей предшественницы меньшими габаритами и большей универсальностью.



Используемые в MLS Gen2 линейные источники звука – самые высокотехнологичные и сложные драйверы Piega; эти уникальные динамики – собственная разработка компании, они изготавливаются вручную. В описании технологии говорится, что «по уровню детализации и эффективности ленточные твитеры Piega намного превосходят традиционные среднечастотники или твитеры. Мембрана толщиной 20 мкм действует как звуковая катушка и одновременно как настоящий драйвер. Движущаяся масса, приводимая в движение сильнейшими неодимовыми магнитами, имеет сверхлёгкий вес – всего семь миллиграммов, что обеспечивает непревзойдённую импульсную характеристику и превосходное разрешение».



Корпус колонки – более прочный, чем в модели предыдущего поколения; несмотря на компактность этих громкоговорителей, способность Piega MLS Gen2 воспроизводить низкие частоты сравнима с тем, что многие привыкли ожидать от полноразмерных напольников. В этом заслуга двух активных 22-сантиметровых UHQD динамиков и пары тыловых пассивных излучателей. Благодаря продуманной конструкции звук, излучаемый с тыльной стороны колонки, преобразуется в диффузное звуковое поле, «создавая идеальную звуковую картину даже в акустически сложных помещениях». Покрытые чёрным лаком ламели равномерно распределяют звук, поэтому громкоговорители можно разместить близко к стене или установить в любом другом месте. Передняя панель громкоговорителя – из алюминия; корпуса окрашены в чёрный, серебристый или белый цвет или отделаны древесиной «зебрано». Розничная цена за пару: 125000 долларов США.



