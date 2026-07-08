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Питер, Москва… мастер-классы Pult.ru


08.07.2026 11:04

 

 

Компания «Пульт.ру» проведёт в июле два мастер-класса, посвящённых новинкам аудиооборудования Wharfedale, QUAD, Leak, Phaze Audio и Hisense. Одно мероприятие пройдёт в Москве уже в ближайшую субботу, 11 июля; второе состоится в Санкт-Петербурге неделю спустя, в субботу 18 июля.

 

Аудиолюбителей Москвы Pult.ru приглашает послушать, как звучат компоненты российского бренда Phaze Audio, в том числе стереоусилитель VOLT и проигрыватели винила Adelle, Julia и Diana MK2. Собравшимся представят новую линейку  акустических систем Tilia, в частности, напольные акустические системы Phaze Audio Tilia 1 и полочные Tilia 2. Серия разработана «с акцентом на естественное звучание, широкую звуковую сцену и высокую эмоциональную вовлечённость». Ещё одна новинка – лазерный RGB 4K проектор Hisense XR10, с высокой яркостью, расширенным цветовым охватом и поддержкой современных HDR-форматов.

 

Демонстрация новинок британской группы компаний IAG, которая пройдёт в Санкт-Петербурге, начнётся с презентации полочных акустических систем Wharfedale Denton 1S (классический британский дизайн + современная акустическая платформа) и Leak Sandwich 100 (с фирменными сэндвич-диффузорами с жёсткой мембраной: они минимизируют окрашивание звука и обеспечивают высокую детализацию). Участникам мастер-класса предложат послушать комплект аудиооборудования, частью которого станут сетевой стример Leak TruStream, интегральный усилитель Leak Stereo 230 и новинка модельного ряда QUAD, усилитель QUAD 3, а также акустическая система центрального канала Wharfedale Heritage C.

 

Самое современное Hi-Fi оборудование, самые свежие новинки, демонстрация различных вариантов построения аудиосистем, возможность лично пообщаться со специалистами, получить ответы на свои вопросы и разобраться в особенностях современных компонентов для домашнего кинотеатра и прослушивания музыки – было бы ошибкой не принять приглашение… Оба мероприятия бесплатные, но предварительная регистрация на них обязательна. В обоих случаях для большего удобства участников «Пульт.ру» организует две идентичные демонстрационные сессии: в 12:00 и 15:00. Выбирайте: 11 июля, Москва (Ленинский проспект, д. 13) или 18 июля, Санкт-Петербург (Литейный проспект, д. 9).

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