Платное телевидение: звук как в кинотеатре

19.04.2023 14:01

Компании THX и Homatics совместно разработали кинотеатральную систему для рынка платного телевидения (Pay-TV). Она представляет собой простое решение, позволяющее значительно улучшить звук при просмотре телевизионных программ, фильмов и сериалов.



X THX Home Click – готовый «умный» комплект оборудования для домашнего кинотеатра, созданный инженерами Homatics. Он состоит из нескольких компонентов: акустической системы центрального канала Home Click Center, сателлитов Home Click Speaker и процессора Home Click Box. Подключив громкоговорители к телевизору, пользователь получает качественное изображение и «панорамный иммерсивный звук Dolby Atmos 5.4.4». Главная особенность системы – сертификация Tuned by THX: оборудование имеет заводские настройки, гарантирующие оптимальное звучание установленного комплекта в любых помещениях и на всех уровнях громкости.



Система категории «подключи и слушай» поддерживает Dolby Vision и Dolby Atmos, HDMI 2.1, 4K, AC3 5.1, EAC3 7.1, ARC, подключение по Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Zigbee 3.0, протоколы Thread и Matter, технологию mmWave. Имеется встроенный датчик освещённости, температуры и влажности, микрофон дальнего действия, фирменный эквалайзер Humming EQ для более тонкой настройки звучания. Объём встроенного SSD-накопителя – 1 ТБ (опционально – 4 ТБ). Предусмотрена возможность голосового управления.



