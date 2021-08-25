Play-Fi ТВ: интеграция с беспроводными громкоговорителями

25.08.2021 10:17

Компания DTS объявила о новой возможности для пользователей потоковой платформы Play-Fi: в ближайшем будущем те смогут подключать совместимые телевизоры к домашней аудиосистеме, построенной на базе беспроводных колонок. В результате встроенная акустика телевизора станет частью комплекта окружающего звучания.

ТВ можно будет интегрировать в единую многоканальную аудио систему в качестве центрального канала – или просто передавать с него аудио сигнал на саундбар или колонку с поддержкой Play-Fi (собственная разработка DTS). Первое ТВ-устройство с функцией Play-Fi Home Theatre появится в продаже уже осенью. Пока нет информации о том, какие именно модели будут поддерживать новую технологию, но у Phillips есть соответствующее приложение, а компании Hisense, Loewe и Sharp ведут разработки в этом направлении.

Платформа DTS Play-Fi была представлена в 2012 году. Она совместима с рядом продуктов, в частности, беспроводными акустическими системами, усилителями, аудио стримерами и медиа серверами, выпускаемыми тремя десятками производителей, среди которых Audiolab, Arcam, Klipsch, Onkyo, Philips, Polk, Quad, Rotel, Pioneer, Sonus Faber и другие.