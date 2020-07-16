ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Плееры Nuvo с поддержкой AirPlay 2


16.07.2020 06:30

 

 

Компания Legrand анонсировала поддержку Apple AirPlay 2, доступную для моделей Nuvo Player Portfolio с прошивкой 2020.2.

 

Пользователи могут скачивать контент с iOS-устройств на один или несколько плееров Nuvo одновременно – достаточно выбрать на смартфоне или планшете аудио материал для воспроизведения и определить, в какой/каких из зон домашней мультирум-системы нужно его воспроизвести. Поддерживается голосовое управление с помощью ассистента Siri.

 

Устройства серии Player Portfolio, которые поддерживают интеграцию с AirPlay 2 – это новые DIN Rail плееры Nuvo P600, а также модели P5050, P5100 и P5200 (Professional Series). К ним можно подключать компоненты других моделей, которые также используются в составе имеющейся в доме системы мультирум.

Связанные новости:
 Amazon к Nuvo пришёл… - 07.11.2019 17:00
 Новая серия сабвуферов от Nuvo - 01.08.2019 13:50
 Первые активные сабвуферы от Nuvo - 26.11.2018 15:25
 Бренд Nuvo представил огнеупорный корпус для акустических систем - 20.03.2018 14:32
 Nuvo: мультизонный проигрыватель P4300 - 04.03.2017 12:00
 Плеер-предусилитель Nuvo P300 – расширяя возможности - 04.02.2015 12:00
 Встраиваемый усилитель NuVo WA40 – компактное решение для озвучки помещения - 19.02.2013 20:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007