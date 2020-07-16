Плееры Nuvo с поддержкой AirPlay 2

16.07.2020 06:30

Компания Legrand анонсировала поддержку Apple AirPlay 2, доступную для моделей Nuvo Player Portfolio с прошивкой 2020.2.

Пользователи могут скачивать контент с iOS-устройств на один или несколько плееров Nuvo одновременно – достаточно выбрать на смартфоне или планшете аудио материал для воспроизведения и определить, в какой/каких из зон домашней мультирум-системы нужно его воспроизвести. Поддерживается голосовое управление с помощью ассистента Siri.

Устройства серии Player Portfolio, которые поддерживают интеграцию с AirPlay 2 – это новые DIN Rail плееры Nuvo P600, а также модели P5050, P5100 и P5200 (Professional Series). К ним можно подключать компоненты других моделей, которые также используются в составе имеющейся в доме системы мультирум.