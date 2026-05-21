Плоские планарные сабвуферы REL

21.05.2026 12:40

Серия Planar – новинка ассортимента британской компании REL. Это линейка плоских сабвуферов, в которой пока представлены две модели: PL-1 и PL-2. Сабвуферы, конечно, имеют объём и глубину, и они по-прежнему довольно большие, но по сравнению с устройствами этой категории в традиционных кубических корпусах новинки модельного ряда REL – худышки на грани истощения…



Серия Planar – не первая подобная разработка инженеров британского бренда: впервые похожее устройство появилось в ассортименте компании почти 15 лет назад, в январе 2013 года. Глубина корпуса беспроводного сабвуфера REL Habitat1 (с двумя шестидюймовыми динамиками, десятидюймовым пассивным радиатором и усилителем мощностью 150 Вт) составляла всего 115 мм; в то время сабвуфер вызвал интерес, но не стал объектом повышенного спроса. А вот сейчас такие модели становятся всё более и более востребованными, и концепция получила второй шанс на успех.



При конструировании сабвуферов REL Planar использован эффект «граничного взаимодействия»: сабвуфер ставится вплотную к стене или крепится к её поверхности; последняя естественным образом усиливает бас. «Младшая» модель PL-1 даже конструктивно схожа с Habitat, но глубина её корпуса чуть больше и составляет 144 мм. А вот усилительный модуль (Class D) мощнее в два раза и басовитее: 31 Гц по уровню -6 дБ против 38 Гц. Динамики: два длинноходных 165 мм из фирменного материала FibreAlloy, на стальном шасси, и десятидюймовый, также длинноходный, пассивный радиатор; он размещён на задней панели сабвуфера и направлен к стене. Там же, сзади, расположены высокоуровневый Speakon, линейный и низкочастотный входы. Можно регулировать уровень сигнала, фазу и частоту среза в диапазоне от 30 до 120 Гц. Имеется встроенный приёмник беспроводного сигнала AirShip Direct, в комплект поставки входит передатчик. В более крупном PL-2 с технологиями REL High Level Connection и PerfectFilter низкочастотный динамик один, но его диаметр составляет восемь дюймов. Мощнее и встроенный усилитель: до 550 Вт. Нижняя граничная частота: 24 Гц по уровню -6 дБ. Входные фильтры полностью аналоговые.

Желающие приобрести сабвуферы новой серии могут заказать к ним деревянные грили (за дополнительную плату); они не только выполняют декоративную функцию, но и оптимизируют движение воздушного потока. А вот кронштейны и крепёж для настенного размещения сабвуферов входят в комплект поставки. Специальные демпфирующие элементы VIMAR (Vibration Isolation Material and Resonance Control) уменьшают нежелательные резонансы, не влияя на скорость и глубину баса. Ещё одна платная опция – тележка Planar Cart: предполагается, что сабвуфер можно убрать с глаз долой за массивный предмет мебели, например, шкаф, а то и вовсе укатить в кладовку, а на время прослушивания вернуть на его «рабочее место». В России новинки появятся ориентировочно к концу лета. Предварительная цена: REL PL-1 – 279000 рублей, REL PL-2 – почти 420000 рублей.