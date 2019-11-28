Plumen cделал своё дело… Plumen не готов уйти

28.11.2019 12:45

Новость, не связанная с миром аудио и видео, но имеющая непосредственное отношение к заказным домашним и коммерческим электронным инсталляциям (custom installations). Компания Plumen, создатель уникального светового источника Plumen 001, выставлена на продажу.



Компания-производитель, работавшая в области «умного» освещения и ставившая перед собой цель популяризовать энергосберегающие источники света, в 2010 разработала компактную люминесцентную лампочку Plumen 001, получившую множество наград. За ней последовали ещё несколько моделей, в том числе светодиодная версия Plumen 001 LED. По словам представителей бренда, её выпуск во многом способствовал тому, что рыночная доля LED-источников света, составлявшая на тот момент 10%, стремительно выросла и к 2020 году выйдет на спрогнозированный аналитиками Plumen уровень и составит 80%.



В связи с этим компания сочла свою миссию – перевести весь мир на LED-источники освещения – законченной, и теперь ставит перед собой новые цели: продвижение таких преимуществ интеллектуальных систем освещения, как сохранение здоровья людей и непричинение вреда окружающей среде. Plumen берёт на себя новые обязательства и займётся изучением «умных» источников света в двух основных направлениях; первое – определение взаимосвязей между освещением и самочувствием человека, второе – поиск новых возможностей снизить потребление энергии, используя интеллектуальное освещение. Для того, чтобы реализовать эти задачи, со-основатели Plumen Никола Руп (Nicolas Roope) и Майкл-Джордж Хемус (Michael-George Hemus) хотят привлечь дополнительные средства, а потому выставили компанию на продажу.