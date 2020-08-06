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Плыви по течению с IRIS Flow


06.08.2020 12:30

 

 

Перечень компаний, стремящихся найти альтернативный подход к настройке звука персональных аудиоустройств, пополнила британская IRIS. Её инженеры заявляют, что способны навсегда изменить традиционное представление о том, что такое «слушать музыку».

 

Британский стартап IRIS занимается созданием программного обеспечения, которое позволяет приблизить звучание наушников к «живым» звукам, которые мы слышим в действительности. Новая разработка компании – беспроводные наушники Flow, работающие по алгоритмам, которые заставляют человеческий мозг «проснуться» и осознанно участвовать в процессе прослушивания. Наушники стимулируют человеческий мозг, вовлекая его в процесс «слушания». В IRIS это состояние называют потоком (отсюда и название наушников; flow в переводе с английского означает «поток, течение»). Музыка, которую человек слышит в наушниках, перестаёт быть внешним фактором, раздражающим или успокаивающим: слушатель вовлекается в процесс, в звуковой поток, становится его частью, в результате чего воздействие звуков оказывается намного более интенсивным и эффективным, чем обычно.

 

Наушники IRIS Flow уже можно купить на платформе Indiegogo. Производитель намеревается провести рекламно-исследовательскую кампанию под названием Find Your Flow («Найди свой поток»), чтобы изучить эффекты состояния потока и то, как это состояние вкупе с иммерсивным звуком влияют на настроение, поведение и умственное здоровье людей. Предполагается, что в исследовании примут участие гонщики «Формулы 1» из команды Aston Martin.

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