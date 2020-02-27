PMC готовит к выпуску новую акустическую серию Twenty5i

27.02.2020 11:33

На специализированной выставке, прошедшей в Бристоле 21-23 февраля, представители PMC (Professional Monitor Company) объявили о том, что компания планирует обновить фирменную серию акустических систем Twenty5. Усовершенствованные модели будут обозначены индексом i (от английского improved, то есть «улучшенный»).

Одним из главных конструктивных изменений станет замена высокочастотного драйвера. Вместо компонентов, использовавшихся ранее, колонки обновлённой серии будут комплектоваться купольными ВЧ-динамиками собственной разработки, впервые опробованными в моделях серии Fact. В напольных моделях будет изменена конструкция опорной плиты – в новой серии она будет с вибропоглотителями.

Размеры колонок не изменятся, однако внешне громкоговорители серию Twenty5i будут несколько отличаться от своих предшественников. Новые стандартные отделки – это шпон ореха или дуба, а также матовый белый лак. За дополнительную плату можно заказать люксовую отделку – блестящий чёрный лак. Активный сабвуфер Twenty5 sub останется таким же: его дизайн и «начинка» не изменились. На российском рынке модели обновлённой серии PMC Twenty5i появятся в продаже к лету 2020 года.