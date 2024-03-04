PMC: новые Active twenty5i и апгрейд старых

04.03.2024 13:10

Компания PMC представила новую серию акустических систем Active twenty5i. Линейка состоит из четырёх моделей активных двухполосных громкоговорителей: twenty5.21i, 22i, 23i и 24i.



Покупатели новых Active twenty 5i приобретают, как сообщает пресс-релиз, полноценную и практически готовую к использованию Hi-Res аудиосистему – нужно только дополнить колонки предварительным усилителем или устройством для стриминга. Динамики громкоговорителей Active twenty5.21i, 22i, 23i и 24i напрямую подключаются к усилителю мощностью 100 Вт. Специально разработанный для моделей новой серии аналоговый кроссовер разделяет полосы частот входящего линейного сигнала, поэтому каждый усилитель гарантированно усиливает именно те сигналы, которые относятся к тому или иному динамику. Производитель обещает «звук студийного качества, чистый, естественный и аутентичный».



Владельцы старых моделей, из серий twenty5 и twenty5i, могут осуществить апгрейд имеющихся у них колонок. Для этого нужно снять заднюю панель громкоговорителя и заменить её новой, с интегрированными модулями кроссовера и усилителя и входными разъёмами. Апгрейд возможен для всех двухполосных моделей серий twenty5 и twenty5i. Панель, которую нужно установить взамен старой, оснащена переключателем, который обеспечивает соответствие настроек кроссовера той или иной модели колонок.



