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PMC Power 750-8: восемь каналов для Dolby Atmos


21.11.2023 13:41

 

 

Восьмиканальный усилитель PMC Power 750-8 разработан для применения в домашних кинозалах Dolby Atmos и коммерческом секторе и рассчитан на установку профессиональными инсталляторами. Производитель рекомендует использовать его вместе с фирменными пассивными акустическими системами серии Ci.

 

Усилитель Power 750-8 монтируется в стойку или шкаф; высота устройства – 2U. Мощность каждого из восьми каналов – 750 Вт. При использовании в четырёхканальной конфигурации (в мостовом подключении) мощность удваивается до 1500 Вт на канал.

 

Одна из главных возможностей Power 750-8 – полнофункциональное управление DSP для каждого из восьми каналов. Усилитель имеет выбираемые/переключаемые входы, балансные аналоговые и Dante; программное обеспечение System Engineer, совместимое с любым ПК, упрощает настройки эквалайзера для каждого канала, предоставляя пользователю мощный инструментарий для оптимальной конфигурации динамиков с учётом акустики помещения и расположения акустических систем.

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