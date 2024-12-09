PMC Prophecy: новый дизайн, новый уровень качества

09.12.2024 11:21

Новинка модельного ряда PMC – серия акустических систем Prophecy. В неё входят пять моделей громкоговорителей с принципиально новым для бренда дизайном.

В новую линейку Prophecy входят следующие устройства: полочные двухполосные акустические системы Prophecy1; колонки Prophecy5 – тоже двухполосники, но уже напольные; две трёхполосные напольные модели, Prophecy7 и флагманские «башни» Prophecy9 с двумя басовиками; ProphecyC – акустическая система центрального канала, предназначенная для кинотеатральных сетапов. Все устройства выпускаются в трёх вариантах отделки: орех, дуб, чёрный цвет. Защитные решётки-грили текстильные, крепятся на магнитах.

Фирменная технология Laminair усовершенствована: инженеры PMC смогли снизить уровень гармонических искажений до 3 дБ; динамический диапазон расширен, колонки воспроизводят более глубокий бас. В алюминиевое основание корпусов колонок интегрирована новая система вентиляции. Специально для новых моделей разработаны длинноходные басовые драйверы с ультралёгкими, но жёсткими диффузорами. 26-миллиметровые мягкокупольные высокочастотники обеспечивают широкую дисперсию; в трёхполосных моделях используются СЧ-динамики диаметром 55 мм, также с мягким куполом – такими же оснащаются фирменные акустические системы, предназначенные для профессиональных звукозаписывающих студий и т.п., и встраиваемые громкоговорители PMC. В продаже модели новой серии появятся в феврале будущего года. Заявленные розничные цены – от 2775 за АС центрального канала ProphecyC до 10945 евро за пару флагманов Prophecy9.



