ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Победа вновь за вирусом


08.02.2021 14:42

 

 

Чудо не случилось – выставка InfoComm 2021 не состоится, как было объявлено немногим более недели назад, в июне, а пройдёт вместо этого в конце октября.

 

Организаторы мероприятия выступили с официальным заявлением, в котором объяснили своё решение, весьма неожиданное, учитывая предшествовавшее ему подтверждение летних дат. Если убрать всё лишнее и оставить только суть, получается, что нынешняя ситуация с коронавирусом в США не внушает надежды, и очередной перенос выставки – перестраховка на случай, если действующие ограничения – как в регионе, так и во всём мире – не будут ослаблены или сняты совсем.

 

В заявлении выражается надежда на то, что к октябрю США продвинутся в борьбе с COVID-19 гораздо дальше, чем к июню 2021 года, а, значит, выставка будет более безопасной как для участников, так и для посетителей. Даты проведения Integrated Systems Europe (ISE), которая в этом году должна впервые состояться в Барселоне, не менялись.

Связанные новости:
 Panasonic не пойдёт на InfoComm 2021 - 28.01.2021 13:20
 ISE 2021: переезд откладывается - 16.09.2020 11:44
 Итоги российской InfoComm Connected 2020  - 02.07.2020 10:53
 ISE: с надеждой на 2021 год - 26.06.2020 12:53
 Infocomm Connected: онлайн и на русском языке  - 16.06.2020 11:38
 Новость, которая никого не удивит - 22.04.2020 12:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007