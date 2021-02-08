Победа вновь за вирусом

08.02.2021 14:42

Чудо не случилось – выставка InfoComm 2021 не состоится, как было объявлено немногим более недели назад, в июне, а пройдёт вместо этого в конце октября.

Организаторы мероприятия выступили с официальным заявлением, в котором объяснили своё решение, весьма неожиданное, учитывая предшествовавшее ему подтверждение летних дат. Если убрать всё лишнее и оставить только суть, получается, что нынешняя ситуация с коронавирусом в США не внушает надежды, и очередной перенос выставки – перестраховка на случай, если действующие ограничения – как в регионе, так и во всём мире – не будут ослаблены или сняты совсем.

В заявлении выражается надежда на то, что к октябрю США продвинутся в борьбе с COVID-19 гораздо дальше, чем к июню 2021 года, а, значит, выставка будет более безопасной как для участников, так и для посетителей. Даты проведения Integrated Systems Europe (ISE), которая в этом году должна впервые состояться в Барселоне, не менялись.