Победителей выбирает… стриминг

03.12.2019 13:30

Apple учредила новую музыкальную премию Apple Music Awards. Примечательно, что победителей будут определять не только голосованием критиков или лидеров мнений, но и на основании статистики скачиваний: лучшие «Альбом года» и «Песня года» – те, которые подписчики Apple Music слушали чаще всего в этом году. Это альбом Билли Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» – в 2019 году его послушали более миллиарда раз – и сингл с самым большим количеством скачиваний в Apple Music «Old Town Road» в исполнении Lil Nas X.



Премия будет присуждаться популярным артистам «за их стремление к совершенству, энтузиазм и незаурядное творчество». Претендентами на победу становятся исполнители, которые «обратили внимание общества на актуальные проблемы, повлияли на развитие культуры и стали примером для слушателей [Apple Music] по всему миру». Помимо двух вышеупомянутых номинаций, награды будут вручать «Артисту года», «Лучшему автору песен» и музыканту/исполнителю, удостоенному титула «Прорыв года». Артистом года стала Билли Айлиш; она же признана лучшим автором песен – это почётное звание певица разделила со своим братом Финнеасом О’Коннеллом, также известным как FINNEAS. «Прорывом года» критики сочли соул-исполнительницу Lizzo.

Первая церемонии вручения премии Apple Music Awards состоится в Steve Jobs Theater на территории Apple Park. Прямая трансляция концерта начнётся 5 декабря в 05:30 по московскому времени.