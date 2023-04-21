ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Победители премии ProIntegration Awards 2023


21.04.2023 00:36

 

 

Вручение наград национальной премии ProIntegration Awards состоялось в рамках выставки-форума ProIntegration Tech 2023 (бывшей Integrated Systems Russia). Победители – системные интеграторы из России и стран СНГ, реализовавшие лучшие, по мнению жюри, проекты по комплексному оснащению аудио- и видеорешениями объектов корпоративного сектора.

 

Основные критерии оценки проектов: уникальность и инновационность, функциональные возможности, комплексность решений, дизайн, возможность развития проекта в будущем, удобство и простота эксплуатации оборудования, техническая поддержка, удалённый доступ. В составе жюри: представители профильных СМИ и эксперты рынка.

 

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере государственных объектов» победителями признаны проекты: «Большой зал заседаний Законодательного Собрания Краснодарского края», компания RIWA; «Городская Дума, зал заседаний» (Екатеринбург), компания «АудиоВидеоСистемы»; «Зал заседаний Государственного совета Удмуртской Республики», компания «Атанор-Консалтинг».

 

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере корпоративных залов, пространств, офисов» наградой отмечен проект «Штаб-квартира Русской медной компании» компании «БЛС».

 

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере ритейла» победил проект «LED баннеры для МТС Банка» компании «Умный век».

 

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере музеев и выставочных пространств» победили проекты: «Аудиовизуальное будущее Московского зоопарка», компания «Умный век»; «Дом Высоцкого на Таганке», ГК «Гефест Капитал»; мультимедийный спектакль-погружение «Пётр Первый. Рождение Империи», компания Visuals.

 

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере образовательных учреждений» наибольшее число голосов жюри набрали проекты: «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» (ГАПОУ ТО ТТСИ и ГХ), компания «АудиоВидеоСистемы»; «Многофункциональный конференц-зал для Министерства образования и молодежной политики Свердловской области», компания «8 Ом – Инжиниринг»; «Аудитории для гибридного обучения ВШБ МГУ им. М. В. Ломоносова», компания «Смарт Румс»; «Мультимедийное оснащение помещений филиала ЦМШ – АИИ “Балтийский”», ГК Digis; «ФГКОУ Казанское суворовское военное училище», компания «БЛС».

 

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере спорта и зрелищных мероприятий» победа присуждена проекту «ФОК “Первые”» (Екатеринбург), компания «АудиоВидеоСистемы».

 

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере театров и концертных площадок» первое место занял проект «Забайкальский краевой драматический театр» (Чита), представленный компанией «ЛТМ Мьюзик».

Связанные новости:
 ProIntegration Tech 2023: форум для профессионалов - 13.04.2023 07:23
 Конференция «Цифровой музей» - 07.04.2023 15:27
 Выставочный апрель - 28.02.2023 10:58
 Вместо ISR – ProIntegration Tech  - 22.02.2023 11:15
 Победа – за AUVIX - 26.10.2018 09:00
 Призовой фонд осени с ProIntegration Awards - 29.09.2016 11:00
 Национальная премия «ProIntegration Awards»: осталось меньше недели! - 21.10.2014 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007