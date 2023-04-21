Победители премии ProIntegration Awards 2023

21.04.2023 00:36

Вручение наград национальной премии ProIntegration Awards состоялось в рамках выставки-форума ProIntegration Tech 2023 (бывшей Integrated Systems Russia). Победители – системные интеграторы из России и стран СНГ, реализовавшие лучшие, по мнению жюри, проекты по комплексному оснащению аудио- и видеорешениями объектов корпоративного сектора.

Основные критерии оценки проектов: уникальность и инновационность, функциональные возможности, комплексность решений, дизайн, возможность развития проекта в будущем, удобство и простота эксплуатации оборудования, техническая поддержка, удалённый доступ. В составе жюри: представители профильных СМИ и эксперты рынка.

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере государственных объектов» победителями признаны проекты: «Большой зал заседаний Законодательного Собрания Краснодарского края», компания RIWA; «Городская Дума, зал заседаний» (Екатеринбург), компания «АудиоВидеоСистемы»; «Зал заседаний Государственного совета Удмуртской Республики», компания «Атанор-Консалтинг».

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере корпоративных залов, пространств, офисов» наградой отмечен проект «Штаб-квартира Русской медной компании» компании «БЛС».

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере ритейла» победил проект «LED баннеры для МТС Банка» компании «Умный век».

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере музеев и выставочных пространств» победили проекты: «Аудиовизуальное будущее Московского зоопарка», компания «Умный век»; «Дом Высоцкого на Таганке», ГК «Гефест Капитал»; мультимедийный спектакль-погружение «Пётр Первый. Рождение Империи», компания Visuals.

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере образовательных учреждений» наибольшее число голосов жюри набрали проекты: «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» (ГАПОУ ТО ТТСИ и ГХ), компания «АудиоВидеоСистемы»; «Многофункциональный конференц-зал для Министерства образования и молодежной политики Свердловской области», компания «8 Ом – Инжиниринг»; «Аудитории для гибридного обучения ВШБ МГУ им. М. В. Ломоносова», компания «Смарт Румс»; «Мультимедийное оснащение помещений филиала ЦМШ – АИИ “Балтийский”», ГК Digis; «ФГКОУ Казанское суворовское военное училище», компания «БЛС».

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере спорта и зрелищных мероприятий» победа присуждена проекту «ФОК “Первые”» (Екатеринбург), компания «АудиоВидеоСистемы».

В номинации «Лучший интеграционный проект в сфере театров и концертных площадок» первое место занял проект «Забайкальский краевой драматический театр» (Чита), представленный компанией «ЛТМ Мьюзик».



