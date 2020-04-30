Почувствуй Ubsound

30.04.2020 13:23

Итальянская комания Ubsound анонсировала выпуск акустических систем новой серии Feel (в переводе с английского «чувствовать»). В неё входят две модели пассивных громкоговорителей, напольная и полочная, доступные в четырёх вариантах отделки.



Бренд Ubsound появился на аудиорынке девять лет назад. Все колонки изготавливаются вручную на производственном комплексе в Милане, имеют три года гарантии от производителя, полностью совместимы с усилителями мощностью до 100 Вт/канал (8 Ом). Громкоговорители новой серии Feel, полочники FL32 и напольные FL38, относятся к премиальной категории: цена за пару – 2000 и 2500 долларов США соответственно. Цвета корпуса: чёрный, белый, красный, жёлтый. Краска устойчива к внешним воздействиям – покрытие довольно сложно поцарапать – и наносится несколькими слоями вручную.



Колонки Feel можно использовать как стереопару или создать на их базе систему домашнего кинотеатра; в последнем случае производитель рекомендует использовать в качестве фронтальных каналов пару громкоговорителей старшей серии Velvet. FL32 и FL38 комплектуются динамиками 8,3”; АЧХ 32 Гц-22600 Гц и 31 Гц-22600 Гц соответственно, чувствительность 89 дБ. Размеры корпуса: 35x24x30 см (FL32) и 90x24x30 см (FL38).