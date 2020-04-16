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Подари... сменные вкладыши для Apple AirPods Pro


16.04.2020 12:29

 

 

В онлайн-магазине Apple появились в продаже сменные вкладыши для AirPods Pro. Они продаются комплектом, состоящим из двух пар одного размера. Всего размеров три: S, M и L.

 

Беспроводные наушники AirPods Pro поставляются со вкладышами трёх размеров. Теперь, если вкладыши потерялись, или если пользователь просто хочет иметь сменный комплект нужного размера, он может заказать сменные силиконовые накладки отдельно. Стоимость одного комплекта – 690 рублей.

 

Сейчас товар доступен только через онлайн-заказ на сайте производителя. Apple обещает бесплатную доставку на следующий после заказа день. Вкладыши можно отправить в подарок друзьям или близким, добавив поздравительное сообщение, которое будет напечатано на упаковочном ярлыке. Эта услуга также бесплатна.

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