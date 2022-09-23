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Подарок к юбилею: Triangle Magellan


23.09.2022 11:45

 

 

Компания Triangle отмечает 40 лет со дня основания. К знаменательной дате выпущена новая серия акустических систем Triangle Magellan 40th Anniversary.

 

Серия состоит из четырёх моделей: напольных громкоговорителей Quatuor 40th и Cello 40th, полочников Duetto 40th и акустической системы центрального канала Voce 40th. Каждая модель будет выпущена в ограниченном количестве: всего по 500 пар. Эксклюзивность колонок, разработанных специально к юбилею, подчёркивает их отделка: все колонки будут доступны в вариантах Shadow Zebrano, Golden Oak и Space Black.

 

Особенности конструкции: твитер TZ2900 с куполом из магниевого сплава, теплоотводящая система нового образца, кроссоверы SCR Audio и внутренняя проводка Audioqueston. В комплекте с полочниками Duetto 40th и колонкой центрального канала Voce 40th предлагаются антивибрационные фирменные стойки S08 и S08C.

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