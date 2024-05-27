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Подарок к лету: Bose SoundLink Max


27.05.2024 13:30

 

 

SoundLink Max – новая портативная акустическая система с подключением по Bluetooth, появившаяся в ассортименте Bose к началу летнего сезона. Колонка входит в фирменную серию SoundLink, комплектуется аккумулятором большой ёмкости, позволяющим слушать музыку в течение 20 часов без перерыва, надёжно защищена от пыли, влаги и грязи (IP67). А ещё она симпатичная и, как утверждает производитель, отлично звучит для своих габаритов.

 

Цвет корпуса (внутри – сталь, снаружи – устойчивый к внешним воздействиям силикон): чёрный или пыльно-голубой. Устройство гарантированно не заржавеет и не выцветет на солнце. Три широкополосных излучателя установлены по фирменной схеме Articulated Array; высокое качество басов обеспечивают разработанные специально для новой модели пассивные радиаторы. В SoundLink Max используются те же технологии, что и в фирменных саундбарах; уровень звуковых искажений крайне низок. В пресс-релизе говорится, что колонка воспроизводит звучание инструментов и человеческих голосов с высокой точностью и детализацией. Предусмотрена возможность индивидуальной настройки: в мобильном приложении есть функция Adjustable EQ с настройкой басов, средних и высоких частот.

 

Небольшой (26,5 х 12 х 10, 5 см) и лёгкий (менее 2,3 кг) громкоговоритель снабжён петлёй для переноски; дополнительно можно приобрести ремешок, позволяющий повесить колонку на плечо. Через USB-C порт аудиосистему можно подзарядить от смартфона или планшета. Есть поддержка Bluetooth 5.3 (кодеки SBC и AAC) и Snapdragon Sound с Qualcomm aptX Adaptive. Проводное подключение – через вход Aux 3,5 мм (для подключения к проигрывателю виниловых дисков последний должен быть оснащён встроенным фонокорректором; в противном случае требуется внешний фонокорректор). При использовании с совместимыми Android-устройствами доступна функция Google Fast Pair.

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