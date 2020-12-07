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Поддерживаете Грету Тунберг? Забудьте об HD-видео!


07.12.2020 06:00

 

 

Каждому, кто думает, что он вносит посильный вклад в защиту окружающей среды – не выбрасывая в мусор использованные батарейки, складывая покупки в полотняную сумку, а не полиэтиленовый пакет, или любыми другими способами – следует забыть о стриминге HD-видео…

 

Неожиданно? Тем не менее именно к такому выводу пришли… да-да, опять те самые британские учёные, вернее, эксперты из Королевского общества – независимой академии, одной из старейших в мире. Проведённое ими исследование показало, что возврат от HD-видео стриминга к передаче данных в стандартном разрешении уменьшает количество вредных выбросов в восемь раз – благодаря снижению нагрузки на серверы, процессоры и пр. При этом потери в качестве изображения пользователь может и не заметить – особенно если он пользуется устройством с небольшим экраном.

 

Один из ведущих экспертов академии, профессор Кембриджского университета Энди Хоппер (Andy Hopper), подчеркнул, что добиться снижения выбросов углерода можно разными путями, но главный из них – разумное использование цифровых технологий.

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