Подвес для саундбаров Sanus SASB1

19.02.2020 13:15

Новинка от Sanus – крепление для саундбаров SASB1. Оно позволяет с высокой точностью выбрать нужную высоту и глубину установки саундбара под висящим на стене телевизором.



Крепление монтируется к задней или нижней панели саундбара и подходит для устройств весом до 9 кг. С помощью SASB1 можно добиться полного отсутствия зазора между телевизором и акустической системой. При необходимости можно, наоборот, выдвинуть саундбар вперёд.



Подвес подходит как к собственным моделям ТВ Sanus, так и к телевизорам других торговых марок (с диагональю не меньше 32 и не больше 90 дюймов). В комплект поставки входит вся необходимая фурнитура; установка занимает не более 15 минут, а из инструментов нужна только отвёртка.