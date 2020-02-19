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Подвес для саундбаров Sanus SASB1


19.02.2020 13:15

 

 

Новинка от Sanus – крепление для саундбаров SASB1. Оно позволяет с высокой точностью выбрать нужную высоту и глубину установки саундбара под висящим на стене телевизором.

 

Крепление монтируется к задней или нижней панели саундбара и подходит для устройств весом до 9 кг. С помощью SASB1 можно добиться полного отсутствия зазора между телевизором и акустической системой. При необходимости можно, наоборот, выдвинуть саундбар вперёд.

 

Подвес подходит как к собственным моделям ТВ Sanus, так и к телевизорам других торговых марок (с диагональю не меньше 32 и не больше 90 дюймов). В комплект поставки входит вся необходимая фурнитура; установка занимает не более 15 минут, а из инструментов нужна только отвёртка.

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