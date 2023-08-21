Подвесная полка для аудиокомпонентов

21.08.2023 16:58

Настенная полка Pro-Ject Wall Mount It 5/4 предназначена для размещения аудиовидеокомпонентов. Полку можно расположить на любой высоте, она способна выдержать груз весом до 50 кг.



Первую версию полки Wall Mount It конструкторы компании Pro-Ject разработали более 30 лет назад. Главная «задача» этого приспособления – передача на массивную стену вибраций, внешних или создаваемых установленными на полке аудиокомпонентами, и их гашение. Современная Pro-Ject Wall Mount It 5/4 состоит из четырёх секций; собственно полки выполнены из дерева и размещены на стальной раме-опоре, причём полки развязаны с рамой благодаря использованию шипов.



Металлические дуги опоры имеют D-образную форму: вибрации передаются на стену по кратчайшему пути, исключаются повторные отражения вибраций и достигается полное их гашение. Секции полки расположены на расстоянии 50 мм от стены — ширины просвета достаточно для того, чтобы пропустить в него соединительные кабели. Розничная цена подвесной полки Pro-Ject Wall Mount It 5/4 в магазинах российских дилеров – 60000 рублей.



