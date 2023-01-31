Подвезли новые Pro-Ject…

31.01.2023 10:25

Две модели аудиокомпонентов производства австрийской компании Pro-Ject появились в продаже в России. Это небольшой, но мощный усилитель Amp Box S3 (до 50 Вт на канал / 4 Ом) и Bluetooth-ресивер BT Box S2 HD.



Amp Box S3 оснащается усилительными модулями нового поколения. Характер звучания усилителя близок к ламповому; громкость можно регулировать на источнике сигнала или отдельном предусилителе. Есть вход RCA, триггерные вход и выход. Новинка рассчитана на использование в помещениях площадью до 15 кв.м; усилитель подходит для управления дополнительными каналами в домашнем кинотеатре или мультирум-системах. Благодаря небольшим размерам устройства его можно разместить на столе рядом с ПК.



Приемник BT Box S2 HD воспроизводит музыку в высоком качестве с мобильных устройств или ПК через колонки. Подключение осуществляется по Bluetooth с поддержкой аудиокодека aptX HD (максимальное расстояние – 10 м); в памяти приёмника сохраняется до восьми устройств. BT Box S2 HD оснащается аналоговым (на разъёмах RCA) и оптическим выходами.



