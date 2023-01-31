ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Подвезли новые Pro-Ject…


31.01.2023 10:25

 

 

Две модели аудиокомпонентов производства австрийской компании Pro-Ject появились в продаже в России. Это небольшой, но мощный усилитель Amp Box S3 (до 50 Вт на канал / 4 Ом) и Bluetooth-ресивер BT Box S2 HD.

 

Amp Box S3 оснащается усилительными модулями нового поколения. Характер звучания усилителя близок к ламповому; громкость можно регулировать на источнике сигнала или отдельном предусилителе. Есть вход RCA, триггерные вход и выход. Новинка рассчитана на использование в помещениях площадью до 15 кв.м; усилитель подходит для управления дополнительными каналами в домашнем кинотеатре или мультирум-системах. Благодаря небольшим размерам устройства его можно разместить на столе рядом с ПК.

 

Приемник BT Box S2 HD воспроизводит музыку в высоком качестве с мобильных устройств или ПК через колонки. Подключение осуществляется по Bluetooth с поддержкой аудиокодека aptX HD (максимальное расстояние – 10 м); в памяти приёмника сохраняется до восьми устройств. BT Box S2 HD оснащается аналоговым (на разъёмах RCA) и оптическим выходами.

Связанные новости:
 Ближе к звёздам с Pro-Ject Metallica Limited Edition - 25.01.2023 18:13
 Балансные фонокорректоры Pro-Ject  - 18.01.2023 10:50
 На российском рынке появились межблочные кабели Pro-Ject с разъемами Neutrik - 29.12.2022 13:16
 Pro-Ject Audio Systems: двойная премьера - 29.11.2022 11:56
 Звукосниматель Pro-Ject Pick It S2 MM - 16.11.2022 09:05
 В балансе: Pro-Ject Audio X2 B - 04.08.2022 11:31
 Усилитель мощности Pro-Ject Amp Box S3 - 20.07.2022 10:25
 Проигрыватель винила Pro-Ject X8 - 21.04.2022 11:13
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007