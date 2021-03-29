Погиб экс-владелец сети «Эльдорадо»

29.03.2021 13:07

В субботу 27 марта на Аляске в районе ледника Кник потерпел крушение вертолёт, на борту которого находился чешский бизнесмен Пётр Келлнер (Petr Kellner), бывший владелец российской сети магазинов бытовой техники «Эльдорадо».



Келлнер считался самым богатым человеком Чехии – Forbes оценивает его состояние в 17,5 млрд. долларов США, Владелец компании PPF Group и собственник банка Home Credit вёл предпринимательскую деятельность в России ещё в 1993 году – тогда он принимал участие в чековой приватизации. В 1997 году Келлнер без объяснения причин избавился от всех российских активов, однако вскоре вернулся, чтобы основать сеть банков потребительского кредитования Home Credit. Некоторое время спустя чешский бизнесмен проявил интерес к деятельности российской розничной сети «Эльдорадо»: во время финансового кризиса 2008 года принадлежащая Келлнеру компания PPF предоставила ритейлеру заём в обмен на долю в бизнесе, а впоследствии довела её до 100%. Владельцем «Эльдорадо» Келлнер оставался до 2016 года, когда сеть была выкуплена финансовой группой Михаила Гуцериева «Сафмар».



Сообщение о катастрофе появилось только сегодня: о причинах падения вертолёта ничего не известно, ведётся расследование. Жертвами, помимо Келлнера, стали ещё четверо; шестой пассажир выжил.