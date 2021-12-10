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Поговорим?


10.12.2021 11:27

 

 

Учёные из Дании создали новую технологию, которая позволяет преобразовать написанный текст в голосовое сообщение. Новизна открытия – в особенностях передачи голоса: он звучит в точности как человеческий.

 

Базовая технология существует уже давно, и время от времени та или иная команда разработчиков сообщает об очередном усовершенствовании. Датчанам удалось намного приблизиться к «идеальному» голосу благодаря эффективному алгоритму обучения рабочей модели. Сгенерированные искуственным интеллектом голоса звучат более реалистично и поддаются настройке: можно «заставить» их звучать напористее или спокойнее, менять высоту тона, регулировать скорость, с которой произносится текст, придать голосу ярко выраженную гендерную принадлежность.

 

Ещё одна особенность технологии, разработанной в DAISYS, заключается в следующем: до сих пор все искусственные голоса были так называемыми дипфейками, то есть были синтезированы из аудиоданных, которые «наговорили» профессиональные дикторы. А учёные из Дании стали первыми, кому удалось создать искусственный голос с нуля, и придать ему звучание человеческого голоса.

 

Новую голосовую технологию можно использовать во всех отраслях, где нужен человеческий голос: в средствах массовой информации и системах публичных объявлений, всевозможных интеллектуальных устройствах, в играх, при разработке речевых помощников, создании «говорящих» роботов, автомобилей и бытовой техники.

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