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Поговорить с Google Home Speaker


03.07.2026 14:44

 

 

«Внешность» новой смарт-колонки Google Home Speaker кажется очень знакомой. Что не удивляет: фактически, такие формы уже стали стандартом для «умных» громкоговорителей и сигнализируют о том, что перед вами – АС с искусственным интеллектом, 360-градусным звучанием и прочими стандартными функциями подобных гаджетов.

 

Впрочем, по тому же принципу создаётся и другая домашняя техника, и главными отличиями одного устройства от другого во многих случаях являются не форма и дизайн, а то, что внутри: применяемые технологии, функциональные возможности и пр. Новый Google Home Speaker может излучать звук в любом направлении», и в этом нет ничего принципиального нового, а вот способности голосового ассистента Gemini изменились фундаментально. 

 

Новейшая и самая продвинутая версия системы искусственного интеллекта Google Gemini for Home лучше понимает человеческий язык, более естественна в общении и может работать с более свободными по форме диалоговыми запросами. Благодаря новой функции Home Briefs пользователь может спросить у Gemini, что произошло дома в его отсутствие, и получит краткую голосовую «сводку происшествий». И, если потребуется осуществить какое-то действие в связи с услышанным, вы можете попросить виртуального помощника добавить это действие в список грядущих дел. Можно объединять в группу до шести устройств и, например, подключиться к Google TV Streamer для улучшения качества звука телевизора. Новинка поддерживает десять языков и выпускается в четырёх цветах.

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