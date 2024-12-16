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Пой, ласточка, пой…


16.12.2024 18:50

 

 

Караоке-машины стали чрезвычайно популярны во всём мире с первых же дней появления этих устройств 57 лет назад (их разработчик, японский инженер Сигэйчи Негиши (Shigeichi Negishi) скончался в нынешнем году). SonicPlay – современная версия, «интеллектуальная» портативная акустическая система с функцией караоке. Её можно использовать и дома, и в баре – где угодно, ведь для работы требуется только карта microSD с аудио «библиотекой» или смартфон, подключение к которому осуществляется по Bluetooth (v.5.3).

 

На светодиодном дисплее отображается название песни и имя исполнителя. Тексты, прокручивающиеся на экране, синхронизируются в такт музыке. Внутри небольшого корпуса расположены два двухдюймовых полнодиапазонных динамика и пассивный басовый радиатор. Запас автономной работы – до 10 часов. В комплект поставки входят два беспроводных микрофона и провода для подзарядки. Предусмотрены пять звуковых режимов, довольно необычных: «богиня», «дядя» (что бы это ни значило), «монстр», «ребёнок» и KTV (стиль так называемого «караоке TV», популярного в Азии: гости уединяются в отдельных кабинках, где установлены большие телевизоры и системы караоке; в таких клубах не только поют, но об остальном умолчим…).

 

Особенность SonicPlay – в возможности пользователя спеть абсолютно любую песню: умное устройство удаляет вокальные треки и оставляет только музыку. Если же вы не в голосе – можете просто слушать аудиозаписи, используя SonicPlay как небольшую, но мощную колонку. Кроме того, устройство может выполнять функцию будильника, ночника – или личного помощника, оповещая владельца о расписании на день, запланированных встречах и т.д. В продаже мини-караоке-машинка появится в марте будущего года – если её разработчики соберут достаточно средств для запуска SonicPlay в массовое производство. Цена составит 99 долларов США; если внести деньги сейчас, колонка обойдётся в 59 долларов.

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