Пой, пой, танцуй, танцуй: TCL TP300K

18.09.2025 17:20

Популярный формат акустических систем для вечеринок в ассортименте компании TCL представляет модель TP300K. Переносная колонка обладает мощным звуком и 18-часовым ресурсом автономной работы.



Акустическая система TCL TP300K оснащается двумя восьмидюймовыми басовыми драйверами с совокупной максимальной мощностью 280 Вт, общая же выходная мощность колонки – 340 Вт. Частотный диапазон новинки – от 38 Гц; при необходимости можно добавить низкие частоты благодаря функции Bass Boost, а если нужно сделать более выразительным вокал – есть алгоритм расширения динамического диапазона. Звучание колонки – насыщенное и детализированное; TP300K поддерживает технологию беспроводного подключения TWS (True Wireless Stereo), что позволяет объединить несколько колонок.



Для создания атмосферы полноценного праздника предусмотрены восемь предустановленных сценариев подсветки. Создать эффектное шоу можно на открытом воздухе, например, возле бассейна или на пляже – корпус колонки защищает электронику от попадания водяных брызг (IPX4). В качестве источника можно одновременно использовать два смартфона, подключив их по Bluetooth (v5.4); также предусмотрена возможность подключения микрофона и гитары; есть разъёмы USB и AUX. Кнопки управления громкостью, подсветкой, воспроизведением и звуковыми эффектами расположены на верхней (она же боковая, если установить АС горизонтально) панели устройства. Размеры TP300K: 371,5 × 652,3 × 357,5 мм, вес 15,6 кг.



