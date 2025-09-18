ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Пой, пой, танцуй, танцуй: TCL TP300K


18.09.2025 17:20

 

 

Популярный формат акустических систем для вечеринок в ассортименте компании TCL представляет модель TP300K. Переносная колонка обладает мощным звуком и 18-часовым ресурсом автономной работы.

 

Акустическая система TCL TP300K оснащается двумя восьмидюймовыми басовыми драйверами с совокупной максимальной мощностью 280 Вт, общая же выходная мощность колонки – 340 Вт. Частотный диапазон новинки – от 38 Гц; при необходимости можно добавить низкие частоты благодаря функции Bass Boost, а если нужно сделать более выразительным вокал – есть алгоритм расширения динамического диапазона. Звучание колонки – насыщенное и детализированное; TP300K поддерживает технологию беспроводного подключения TWS (True Wireless Stereo), что позволяет объединить несколько колонок.

 

Для создания атмосферы полноценного праздника предусмотрены восемь предустановленных сценариев подсветки. Создать эффектное шоу можно на открытом воздухе, например, возле бассейна или на пляже – корпус колонки защищает электронику от попадания водяных брызг (IPX4). В качестве источника можно одновременно использовать два смартфона, подключив их по Bluetooth (v5.4); также предусмотрена возможность подключения микрофона и гитары; есть разъёмы USB и AUX. Кнопки управления громкостью, подсветкой, воспроизведением и звуковыми эффектами расположены на верхней (она же боковая, если установить АС горизонтально) панели устройства. Размеры TP300K: 371,5 × 652,3 × 357,5 мм, вес 15,6 кг.

Связанные новости:
 «Музыкальные города» Klipsch - 19.08.2025 11:57
 Телевизоры TCL: технология QD-Mini и звук Bang & Olufsen - 10.07.2025 23:35
 Новинка модельного ряда TCL: QLED-ТВ P7K - 14.04.2025 10:07
 Пой, ласточка, пой… - 16.12.2024 18:50
 TCL представила свой первый портативный видеопроектор - 25.11.2024 12:16
 LG XBOOM: мировая вечеринка - 03.10.2024 14:12
 Ещё одна новинка TCL - 06.06.2024 21:32
 Лови мой ритм.. танцуй, танцуй… - 16.05.2019 12:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007