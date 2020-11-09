Поёте в дУше? Тогда это для вас

09.11.2020 08:46

Молодая нью-йоркская компания Ampere представила Bluetooth-колонку нового типа. Громкоговоритель водонепроницаем, а работает он благодаря энергии, получаемой… из воды.

Колонка Shower Power от Ampere – ни что иное, как насадка для душа. Она устанавливается на уже имеющуюся душевую головку. В Ampere утверждают, что их изделие подходит для любых душевых насадок, используемых по всех странах мира, включая как фиксированные, так и ручные, на гибком шланге. В описании необычной аудиосистемы также сказано, что она никак не меняет напор воды и её расход.

Корпус колонки сделан из переработанного пластика. Единожды установив громкоговоритель, его не нужно периодически отсоединять для подзарядки. Под напором воды устройство включается автоматически и подключается по Bluetooth к смартфону или планшету пользователя. Литий-йонную батарейку подзаряжает мини-генератор, который приводится в действие своего рода турбиной – принцип работы похож на то, как вырабатывается электричество с помощью плотины. Пока вода течёт, колонку можно слушать непрерывно в течение 170 часов; при полной зарядке и выключенном душе – до 14 часов. Столько же потребуется на подзарядку аккумулятора. В комплект поставки входит водонепроницаемый пульт; на корпусе колонки также имеются элементы управления.

В Ampere намереваются пустить разработку в массовое производство. Для этого нужны средства, кампания по сбору которых началась 28 октября. Она продлится до 26 декабря, и, если будет успешной, производство начнётся уже в начале января.