ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Покупайте и летайте


18.06.2021 13:36

 

 

Пока жители Москвы и Санкт-Петербурга настороженно ожидают, будут ли приняты более жёсткие меры в связи с очередным витком заболеваемости COVID-19, а в регионах ещё не поняли, радоваться ли наплыву отдыхающих, вынужденных срочно осваивать внутренние туристические маршруты, Sony и Аэрофлот призывают всех россиян тратить, покупать, смотреть и летать…

 

Покупать, соответственно, продукцию Sony, а именно товары из категории «Телевизоры и домашние кинотеатры», а летать, разумеется, самолётами Аэрофлота. Две компании договорились о сотрудничестве в рамках программы «Аэрофлот Бонус». Суть совместной акции в следующем: вы совершаете покупки в интернет-магазине Sony Store Online — делать это нужно в течение июня (от которого, правда, осталось меньше двух недель) – и за каждые потраченные 60 рублей получаете по две бонусные мили от Аэрофлота. Последние, в свою очередь, можно будет потратить на оплату авиабилетов, повышение класса обслуживания или на покупку товаров и услуг других партнёров программы.

 

Вот такой «круговорот воды в природе», вернее, виртуальных денежных единиц в интернете. Интересно, можно ли использовать мили, полученные за покупку нового телевизора Sony, на покупку нового телевизора Sony?..


Связанные новости:
 Sony WF-1000XM4: лучшие TWS-наушники? - 09.06.2021 15:35
 Безмятежность в стиле Sony - 05.05.2021 15:54
 Sony SRS-RA5000: не похожа на другие - 09.02.2021 12:46
 Концертный зал Sony 360 Reality Audio - 14.01.2021 13:12
 Sony Cognitive Processor XR: видит и слышит как человек - 11.01.2021 12:32
 Sony WH-1000XM4: на пике технологий - 10.08.2020 10:36
 Беспроводная аудиосистема Sony SRS-LSR200 - 24.07.2020 12:16
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007