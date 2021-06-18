Покупайте и летайте

18.06.2021 13:36

Пока жители Москвы и Санкт-Петербурга настороженно ожидают, будут ли приняты более жёсткие меры в связи с очередным витком заболеваемости COVID-19, а в регионах ещё не поняли, радоваться ли наплыву отдыхающих, вынужденных срочно осваивать внутренние туристические маршруты, Sony и Аэрофлот призывают всех россиян тратить, покупать, смотреть и летать…



Покупать, соответственно, продукцию Sony, а именно товары из категории «Телевизоры и домашние кинотеатры», а летать, разумеется, самолётами Аэрофлота. Две компании договорились о сотрудничестве в рамках программы «Аэрофлот Бонус». Суть совместной акции в следующем: вы совершаете покупки в интернет-магазине Sony Store Online — делать это нужно в течение июня (от которого, правда, осталось меньше двух недель) – и за каждые потраченные 60 рублей получаете по две бонусные мили от Аэрофлота. Последние, в свою очередь, можно будет потратить на оплату авиабилетов, повышение класса обслуживания или на покупку товаров и услуг других партнёров программы.



Вот такой «круговорот воды в природе», вернее, виртуальных денежных единиц в интернете. Интересно, можно ли использовать мили, полученные за покупку нового телевизора Sony, на покупку нового телевизора Sony?..





