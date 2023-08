Покупайте винил – спасайте леса

17.08.2023 12:34

Компания House of Marley выпускает аудиокомпоненты, сделанных из экологичных материалов. Недавно фирменная серия виниловых проигрывателей Stir it Up пополнилась новой моделью.



У проигрывателя виниловых пластинок Stir it Up Lux основание из бамбука и стеклянный опорный диск, который приводится в движение двигателем постоянного тока с ременным приводом. Есть функция автоматического запуска и остановки; скорость вращения: 33,3 и 45 оборотов в минуту. Тонарм алюминиевый, с алюминиевой же головкой и эллиптической иглой Audio-Technica. На одну из сторон коврика (он входит в комплект) нанесён рисунок, который при вращении диска в свете стробоскопа или при видеосъёмке со скоростью 11 кадров в секунду «оживает», создаётся иллюзия движения (этот же принцип используется в устройствах, называемых «зоотроп»). Другая сторона коврика выполнена из пробки чёрного цвета.



В проигрыватель встроен отключаемый фонокорректор/предусилитель и модуль Bluetooth 5.3 для беспроводного подключения к активным динамикам или к наушникам. Для проводного подключения предусмотрен разъём 3,5 мм. Новинка продаётся по цене 399,99 долларов США; с каждой покупки производятся отчисления на поддержку проекта по восстановлению лесов Project Marley.