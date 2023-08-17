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Покупайте винил – спасайте леса


17.08.2023 12:34

 

 

Компания House of Marley выпускает аудиокомпоненты, сделанных из экологичных материалов. Недавно фирменная серия виниловых проигрывателей Stir it Up пополнилась новой моделью.

 

У проигрывателя виниловых пластинок Stir it Up Lux основание из бамбука и стеклянный опорный диск, который приводится в движение двигателем постоянного тока с ременным приводом. Есть функция автоматического запуска и остановки; скорость вращения: 33,3 и 45 оборотов в минуту. Тонарм  алюминиевый, с алюминиевой же головкой и эллиптической иглой Audio-Technica. На одну из сторон коврика (он входит в комплект) нанесён рисунок, который при вращении диска в свете стробоскопа или при видеосъёмке со скоростью 11 кадров в секунду «оживает», создаётся иллюзия движения (этот же принцип используется в устройствах, называемых «зоотроп»). Другая сторона коврика выполнена из пробки чёрного цвета.

 

В проигрыватель встроен отключаемый фонокорректор/предусилитель и модуль Bluetooth 5.3 для беспроводного подключения к активным динамикам или к наушникам. Для проводного подключения предусмотрен разъём 3,5 мм.  Новинка продаётся по цене 399,99 долларов США; с каждой покупки производятся отчисления на поддержку проекта по восстановлению лесов Project Marley.

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