«Покупайте винил у проверенных дилеров…»

25.02.2026 14:16

Российские потребители пишут о массовом обмане, с которым они столкнулись, пытаясь заказать виниловые пластинки – редкие или новые, только-только появившиеся в продаже.



Телеграм-канал Your wishlist обещал «привезти любой товар со всего интернета!», от eBay до любого зарубежного сайта. Пользователям предлагалось сделать выбор, прислать админам канала ссылку на нужный товар, оплатить его и ждать доставку. В самом канале большинство объявлений было связано с виниловыми релизами и соответствующим мерчем. Например, в мае 2025 года рекламировался новый альбом Майли Сайрус Something Beautiful; российским фанатам обещали доставить под заказ обычный чёрный диск, пластинку цвета морской волны, прозрачную или красную, диск с подписью певицы, комплект из двух виниловых пластинок и компакт-диска, и многое другое. В некоторых случаях админы писали, что какие-то пластинки могут быть доставлены получателю в течение всего пары дней.



У канала свыше 5300 подписчиков. Кто-то из них получил заказанное, но, как выяснилось, ещё в июне у многих покупателей начали возникать подозрения в добросовестности создателей Your wishlist. Кто-то писал, что сроки доставки прошли, а товара всё нет; кто-то жаловался на то, что админы перестали отвечать на вопросы; кто-то утверждал, что посредник не прячется и регулярно выходит на связь, но общение ограничивается обещаниями и отговорками. В сентябре 2025 года админ ещё одного канала, пишущего о кино, музыке, виниле и пр., опубликовал пост, в котором извинялся перед своими подписчиками за то, что некоторое время назад рекламировал Your wishlist и рекомендовал его как надёжного поставщика. Он сам столкнулся с задержкой, ждал полгода, выслушивал объяснения и извинения… Не обвиняя напрямую создателей Your wishlist в мошенничестве, он, тем не менее, решил спросить своих подписчиков, не оказался ли кто-то в подобной ситуации – и выяснилось, что количество таких потребителей уже перевалило за сотню...

К сожалению, история ничем не закончилась. Обманутые покупатели, перечислившие свои деньги (цены на продукцию, рекламировавшуюся в канале, доходили до 18-20 тысяч рублей), собирались подавать коллективное заявление в полицию. Последний пост в Your wishlist датируется 26 октября прошлого года.