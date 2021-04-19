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Полцарства за коня, полмиллиона за усилитель


19.04.2021 12:55

 

 

Новая модель интегральных усилителей класса High End появилась в линейке продукции Audia Flight (Италия). FLS 9 подходит для «тяжёлых» акустических систем с критическим сопротивлением до 2 Ом.

 

У FLS 9 полностью балансная схема, идентичная используемой в модели FLS 1. Восемь цепей питания с очень низким импедансом и низким уровнем шума, 12 тщательно отобранных силовых элементов, высококачественные конденсаторы ёмкостью 120 000 мкФ, специальные печатные платы с толстым медным слоем и экранированный аудиофильный тороидальный трансформатор (1 кВт). Выходная мощность новинки составляет 150 Вт (8 Ом) на канал. Устройство имеет три небалансных (RCA) и два балансных (XLR) входа, по одному небалансному (RCA), балансному (XLR) и 1 REC небалансному (RCA) выходу. Потребление в режиме ожидания: менее 1 Вт; потребляемая мощность (150 Вт RMS на 8 Ом на оба канала): 650 Вт.

 

Предусмотрена установка двух дополнительных карт. Покупатель может выбрать из: карты MM/MC фонокорректора с RCA разъёмами фонокорректора, RCA карты (два дополнительных RCA линейных входа), карты ЦАПа – асинхронный USB вход с гальванической развязкой PCM 32/768 и DSD 128, пять цифровых входов (оптический, AES/EBU, два коаксиальных, один для транспорта Audia Flight SACD) с разрешением 32/192 с гальванической развязкой: апсемплинг до 32/768 – и карты потокового ЦАПа. Последняя возможность пока не реализована, но ожидается в ближайшее время. Усилитель FLS 9 выпускается в двух вариантах отделки корпуса: серебристой и чёрной. Габариты и вес: 450 x150 x440 мм (Ш xВ xГ), 25,5 кг. Розничная цена в России – 585 тысяч рублей.

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