Политика Sonos: только вперёд

24.01.2020 07:00

Компания Sonos сообщила своим клиентам о том, что прекратит поддерживать ряд собственных продуктов с мая 2020 года. В разряд устаревших перейдут модели, выпускавшиеся в период с 2005 по 2011 годы.

В разосланный по пользовательской базе Sonos список вошли следующие устройства: все плееры Zone (ZP80, ZP90, ZP100, ZP120), модули Connect, компоненты Connect:Amp, проданные в период с 2006 по 2015 гг., беспроводные колонки Play:5 (Gen 1), беспроводные контроллеры CR200, а также маршрутизаторы Bridge. Причина, по которой Sonos не хочет обновлять эти продукты, проста: они «не имеют достаточно памяти или вычислительной мощности для поддержки будущих инноваций».

Понятно, что все вышеперечисленные устройства не перестанут работать вдруг, в одночасье. Однако, не имея возможности получать программные обновления и поддерживать новые функции и услуги, они могут стать слабым звеном имеющейся у пользователя аудиосистемы. В этой связи Sonos предлагает своим клиентам воспользоваться фирменной программой Trade Up, согласно которой можно приобрести новый продукт со скидкой 30%, при условии, что старое устройство переводится в «Режим утилизации» и спустя 21 день становится неработоспособным.