Polk Audio: саундбар MagniFi 2

07.07.2020 20:08

Polk Audio дополнил фирменную линейку саундбаров MagniFi моделью со встроенным цифровым процессором 3D Audio и фирменной технологией объёмного звучания Stereo Dimensional Array (SDA).

Новинка комплектуется четырьмя широкополосными драйверами 1” x 3”, двумя 0,75-дюймовыми твитерами и низкочастотным 8” динамиком. MagniFi 2 способен создать широкую звуковую сцену, дополняя её виртуальными высотными каналами. Высота саундбара – чуть более двух дюймов (5 см), что позволяет размещать его под большинством выпускаемых моделей телевизоров, не перекрывая изображение на экране и датчик дистанционного управления. Несколько предустановленных настроек эквалайзера (для фильмов, музыки и спортивных передач) оптимизируют звучание, обеспечивая ясную передачу голосов в диалогах, surround-эффекты и глубокий бас – в зависимости от контента. Имеется ночной режим, в котором без изменения уровня громкости басов становится меньше, а голоса звучат более отчётливо.

Простоту подключения к ТВ обеспечивают три входа 4K HDMI 2.0 (HDCP2.2), один ARC-совместимый HDMI-выход, а также цифровой оптический аудио вход для тех моделей телевизоров, у которых нет выхода HDMI. Имеется встроенный Chromecast и возможность беспроводного подключения по Bluetooth, благодаря чему звук можно воспроизводить звук со смартфона или планшета. Поддерживаются простые голосовые команды, позволяющие изменить громкость или найти информацию о воспроизводимой аудиозаписи. Для управления можно использовать ИК-пульты от Samsung, LG, Vizio, TCL и Sony.