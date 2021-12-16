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Polk Audio Signa S4: саундбар с Dolby Atmos


16.12.2021 11:09

 

 

Signa S4 – первый в ассортименте Polk Audio саундбар с поддержкой Dolby Atmos.

 

Саундбар оснащается семью динамиками. Два из них направлены вверх, выполняя роль высотных Dolby Atmos каналов. Звучание левых и правых твитеров и вуферов оптимизировано для создания широкой звуковой сцены. Имеется дискретный центральный канал. Фирменная технология Voice Adjust улучшает чёткость передачи речи в диалогах – очень полезная функция, если вы смотрите спортивный матч или уменьшаете громкость воспроизведения.

 

В комплект поставки входит беспроводной сабвуфер; его можно размещать на расстоянии до 10 метров от саундбара. Функция Bass Adjust позволяет регулировать низкие частоты – как на сабвуфере, так и на самом саундбаре. Есть предустановленные настройки для прослушивания музыки и просмотра кинофильмов или ТВ-программ, а также ночной режим. Имеется также поддержка eARC и возможность беспроводного стриминга (совместимые устройства подключаются по Bluetooth). Проводное подключение осуществляется посредством HDMI и оптического кабелей (входят в комплект поставки), для телевизоров старых моделей следует использовать AUX вход. Большинство выпускаемых ТВ-пультов подходят для управления Signa S4.

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