Polk Audio создал Легенду

11.11.2019 13:52

Компания Polk Audio представила новую флагманскую серию акустических систем, получившую название Legend. Серия состоит из шести моделей: двух полочников L100 и L200, системы центрального канала L400, высотного модуля Atmos L900 и двух напольных громкоговорителей, L600 и L800.



«Старшая» модель – напольная акустическая система L800 «True Stereo» с технологией Stereo Dimensional Array (SDA-PRO) нового поколения, благодаря которой достигаются максимально реалистичное звучание и глубокие, плотные басы. Технология SDA впервые была применена в начале 1980-х годов и является фундаментальным изобретением в конструкции громкоговорителей, позволяя свести к минимуму такое явление, как интерауральные, или перекрёстные, помехи (interaural crosstalk, IAC), типичное для всех обычных динамиков. Технология SDA акустически изолирует два стереоканала и устраняет IAC.



При разработке акустических систем новой флагманской линейки инженеры Polk Audio усовершенствовали практически все элементы, от динамиков и разделительного фильтра до корпуса. Используются твитеры Pinnacle с тщательно настроенным волноводом, который значительно улучшает дисперсию; благодаря усовершенствованной конструкции порта и модернизированной технологии Power Port шумов стало меньше, а басов больше; более жёсткий корпус позволил уменьшить вибрацию и устранить нежелательные звуковые искажения.



Колонки новой серии подходят и для двухканального прослушивания, и для систем домашнего кинотеатра с иммерсивным звуком, и полностью совместимы с современными аудиоформатами домашнего кинотеатра, включая Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS: X и DTS Virtual: X.