Polk Audio создала «Резерв»

14.04.2021 10:22

Именно так (в оригинале Reserve) называется новая серия громкоговорителей Polk Audio. Её появление в ассортименте компании обусловлено стремлением предложить рынку технологии и качество моделей линейки Legend по ценам, доступным большему числу потребителей.



В числе новых инженерных решений, которые применены в моделях серии Reserve – твитеры Pinnacle Ring-Radiator. Благодаря усовершенствованному волноводу они, как сообщается в пресс-релизе, обеспечивают лучшую дисперсию. Ещё одно новшество – так называемый турбинный диффузор среднечастотных динамиков; его использование позволило увеличить жёсткость и улучшить демпфирующие качества. Снизить резонансы призвана и технология X-Port.



Серия Reserve состоит из трёх напольных моделей (R500, R600, R700), двух полочников (R100, R200), трёх моделей АС центрального канала (R300, R350, R400) и высотного модуля (R900) для использования в домашних кинозалах Dolby Atmos. Последние можно монтировать на стену или устанавливать прямо на верхнюю панель напольного громкоговорителя. Все модели выпускаются в белом или чёрном цвете; кроме того, в США будет доступна отделка «орех».