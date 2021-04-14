ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Polk Audio создала «Резерв»


14.04.2021 10:22

 

 

Именно так (в оригинале Reserve) называется новая серия громкоговорителей Polk Audio. Её появление в ассортименте компании обусловлено стремлением предложить рынку технологии и качество моделей линейки Legend по ценам, доступным большему числу потребителей.

 

В числе новых инженерных решений, которые применены в моделях серии Reserve – твитеры Pinnacle Ring-Radiator. Благодаря усовершенствованному волноводу они, как сообщается в пресс-релизе, обеспечивают лучшую дисперсию. Ещё одно новшество – так называемый турбинный диффузор среднечастотных динамиков; его использование позволило увеличить жёсткость и улучшить демпфирующие качества. Снизить резонансы призвана и технология X-Port.

 

Серия Reserve состоит из трёх напольных моделей (R500, R600, R700), двух полочников (R100, R200), трёх моделей АС центрального канала (R300, R350, R400) и высотного модуля (R900) для использования в домашних кинозалах Dolby Atmos. Последние можно монтировать на стену или устанавливать прямо на верхнюю панель напольного громкоговорителя. Все модели выпускаются в белом или чёрном цвете; кроме того, в США будет доступна отделка «орех».

Связанные новости:
 Origin Acoustics разработала «встройку» для Crestron  - 10.03.2021 12:25
 Новая серия Davis Acoustics - 09.03.2021 12:23
 Новости Elac: серия Solano  - 18.02.2021 11:06
 Первые в мире колонки IMAX Enhanced - 19.11.2020 07:11
 Polk Audio: саундбар MagniFi 2 - 07.07.2020 20:08
 Polk Audio создал Легенду - 11.11.2019 15:52
 Polk Audio: саундбар MagniFi Max SR 5.1  - 18.05.2017 18:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007