Полная изоляция: Stack Audio AUVA SW

05.12.2025 16:30

AUVA SW – новая модель гибридных изоляторов для савбуферов, которую разработали в компании Stack Audio.

Инженеры британского бренда разработали изоляторы, которые предотвращают передачу вибрации в пол и на установленное оборудование, полностью сохраняя при этом плотность и сфокусированность басов. Фирменные изоляторы AUVA для акустических систем обеспечивают жёсткость динамиков и позволяют раскрыть их потенциал в воспроизведении средних и высоких частот. При разработке AUVA SW учитывались всенаправленность низкочастотного излучения и большая длина звуковой волны. Устранение проходящей через весь корпус сабвуфера структурной вибрации, из-за которой могут смазываться мелкие детали, обеспечивает целостность и естественность звуковых образов.



Изоляторы AUVA SW (четыре штуки в комплекте) оснащены специальными демпфирующими камерами, которые поглощают и рассеивают вибрацию, преобразуя кинетическую энергию в тепло. К корпусу изолятора прикреплён силиконовый поглотитель (CSA, Custom Silicone Absorber); он обеспечивает стабильную эффективную изоляцию. В зависимости от веса сабвуфера следует выбрать один из шести вариантов: от CSA 1 для сабвуферов весом 1-16 кг до CSA 6, рассчитанных на устройства весом 48-56 кг. Изоляторы подходят практически ко всем моделям сабвуферов; при необходимости можно приобрести специальные адаптеры.