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Полная свобода с приложением Roon ARC


28.09.2022 00:05

 

 

Вышло обновление Roon 2.0. Главное, на что нужно обратить внимание – мобильное приложение Roon ARC, дающее пользователям независимость от стриминговых сервисов.

 

Подписчики Roon могут использовать приложение бесплатно. Оно доступно как для iOS, так и для Android-устройств. Если дома вы пользуетесь Roon для систематизации аудиозаписей и стриминга, приложение обеспечит удалённый доступ ко всей музыкальной базе с возможностью поиска по исполнителю, альбому, плейлисту или метке. Это особенно полезно в тех случаях, когда вы храните на жёстком диске огромное количество редких записей, и, выйдя из дома, не можете найти нужную через Spotify, Apple Music и т.д. Все метаданные Roon передаются на ваш смартфон, и вы без всяких затруднений получаете полный доступ к названиям альбомов и песен, рекомендациям, Roon Radio, новым релизам и т.п.

 

Roon ARC подключается к потоковым сервисам Tidal и Qobuz, поэтому вы можете слушать записи в высоком разрешении, не выходя из приложения. Roon ARC также обеспечивает наилучшее качество звучания для любого мобильного устройства, которое вы используете, и позволяет скачивать песни для дальнейшего их прослушивания в автономном режиме, например, когда вы находитесь в салоне самолета или оказываетесь там, где нет интернет-подключения. Файлы загружаются в исходном формате, без сжатия.

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