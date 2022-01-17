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Полная свобода с Samsung The Freestyle


17.01.2022 11:16

 

 

The Freestyle – новая разработка инженеров Samsung Electronics. Это портативный мультимедийный проектор, не имеющий аналогов. Устройство «три-в-одном» совмещает в одном корпусе видеопроектор, «умную» колонку и светильник.

 

The Freestyle оснащён универсальной подставкой, которая позволяет вращать проектор на 180 градусов; изображение с диагональю до 100 дюймов можно проецировать на стол, на пол, стены или потолок. Предусмотрены функции автоматического выравнивания изображения и полной автоматической коррекции трапецеидальных искажений. Проектор автоматически настраивает «картинку» под любую поверхность и проецирует под любым углом, выдавая изображение с идеальными пропорциями. Новинка поддерживает все функции Smart TV, в том числе работу с потоковыми сервисами, и функцию беспроводной трансляции контента с мобильного телефона с Android и iOS. Управлять устройством можно через голосовых помощников.

 

Когда проектор не используется по прямому назначению, он может выполнять функцию светильника – благодаря полупрозрачной крышке объектива и поддержке режима «Ambient» (рассеянный свет). Ещё одна функция необычного устройства – интеллектуальный всенаправленный громкоговоритель с двойным пассивным излучателем, который обеспечивает чистые и глубокие басы без искажений.

 

The Freestyle способен работать в автономном режиме: для этого используются внешние аккумуляторы с поддержкой USB-PD и мощностью от 50 Вт / 20 В и выше. С помощью специального переходника проектор можно подключить к стандартному патрону с цоколем E262 без необходимости в дополнительной проводке.

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