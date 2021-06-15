Полное погружение с Digital Projection

15.06.2021 11:17

Продукция Digital Projection была использована для научных экспериментов: видеопроекторы E-Vision Laser 10K стали частью проекта CAVE – так называются специальные помещения, в которых создаётся иммерсивная среда виртуальной реальности, обеспечивающая эффект полного погружения.



CAVE («пещера») представляет собой пространство в виде куба; на внутреннюю поверхность стен проецируется изображение. Посетители используют активные 3D-очки, благодаря которым возникает эффект присутствия «внутри» стереоскопического контента, проецируемого на четыре синхронизированных и согласованных экрана, которыми являются стены CAVE. В проекте, о котором идёт речь, была применена специальная установка SIRCE («интеллектуальное помещение с эффектом погружения для экспериментов с круговым обзором»), разработанная инженером и сценографом Фредериком Раватеном. Поверхности SIRCE размещены с наклоном внутрь под углом 26°. Это создаёт значительные искривления перспективы, из-за чего виртуальное пространство может казаться намного большим, чем оно есть на самом деле. В результате у пользователя возникает ощущение того, что он смотрит «за пределы» стен виртуального помещения CAVE.



Чтобы добиться этого эффекта и компенсировать деформации, вызванные наклоном экранов, необходимо было, по сути, «создать проекцию человеческого восприятия» (формулировка, данная одним из участников эксперимента). Для этого использовали восемь камер, размещённых попарно на высоте около 1,6 м от земли (то есть на уровне глаз) и на расстоянии 6,5 см одна от другой (среднее расстояние между глазами человека) и направленных на четыре проекционных поверхности (левую, фронтальную, правую и нижнюю), а также проекторы. Требования к последним и обусловили выбор исследователями продукции Digital Projection: они включали способность передавать изображение с мощностью светового потока в 10000 люмен, наличие очень короткофокусных объективов, низкий уровень шума и тепловыделения (из-за небольших размеров CAVE). На видеопроекторы подавались два потока видеоданных с частотой 120 Гц (режим подключения с двойной обработкой Dual Pipe), чтобы позволить каждому блоку мгновенно переключаться, в точном соответствии с частотой, между двумя источниками видео – в данном случае, левым и правым глазом. В итоге экспериментаторам удалось добиться безупречной иллюзии и «невероятного, впечатляющего эффекта погружения даже в том случае, если в помещении одновременно присутствует полдюжины зрителей».