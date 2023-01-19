ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Полноразмерные HomePod возвращаются


19.01.2023 12:46

 

 

Apple возвращает в свой ассортимент полноразмерный HomePod. «Умные» колонки HomePod второго поколения поддерживают иммерсивный звук, могут интегрироваться в домашние системы автоматизации и управляются голосом (с помощью Siri).

 

Внешне HomePod 2 почти не отличается от оригинальной модели, он чуть меньше и легче. Конструкторы сократили количество высокочастотных динамиков и микрофона: раньше их было по семь, теперь – по пять. Высокопроизводительный вуфер остался на своём месте. Колонка может определять своё положение – стоил ли она, например, возле стены или вокруг неё много свободного пространства – и соответствующим образом настраивать выходной сигнал. Усовершенствованный HomePod поддерживает Dolby Atmos, мультирумное воспроизведение (через AirPlay); громкоговоритель можно подключить к другому HomePod или HomePod mini, чтобы получить стереозвук, или к Apple TV 4K.

 

Устройство способно распознавать до шести голосов пользователей. Благодаря технологии Find My можно найти затерявшийся в доме iPhone. Интеграция с другими интеллектуальными устройствами осуществляется через мобильное приложение и/или с помощью голосового ассистента Siri. В колонку встроены датчики температуры и влажности, так что владельцам новых Home Pod не придётся даже вставать с дивана, чтобы опустить жалюзи в жаркий солнечный день или включать вентилятор – это произойдёт автоматически, в соответствии с заданными настройками. В ближайшее время выйдет новое программное обеспечение, после чего колонка будет отправлять уведомления на iPhone пользователя при срабатывании пожарной или дымовой сигнализации. В продаже HomePod нового поколения появятся в начале февраля.

Связанные новости:
 Apple HomePod: «Я вернусь! Я вернусь?!» - 29.06.2022 12:14
 Apple AirPods 3 и цветные HomePod mini - 19.10.2021 10:43
 Apple снимает с производства HomePod - 16.03.2021 13:24
 HomePod mini: презентация состоялась - 14.10.2020 10:21
 Ждать ли появления Apple HomePod 2? - 27.05.2020 10:47
 Apple Home Pod: расслышать всё - 04.12.2018 14:30
 Apple нужна «свежая кровь» - 30.11.2018 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007