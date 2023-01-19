Полноразмерные HomePod возвращаются

19.01.2023 12:46

Apple возвращает в свой ассортимент полноразмерный HomePod. «Умные» колонки HomePod второго поколения поддерживают иммерсивный звук, могут интегрироваться в домашние системы автоматизации и управляются голосом (с помощью Siri).



Внешне HomePod 2 почти не отличается от оригинальной модели, он чуть меньше и легче. Конструкторы сократили количество высокочастотных динамиков и микрофона: раньше их было по семь, теперь – по пять. Высокопроизводительный вуфер остался на своём месте. Колонка может определять своё положение – стоил ли она, например, возле стены или вокруг неё много свободного пространства – и соответствующим образом настраивать выходной сигнал. Усовершенствованный HomePod поддерживает Dolby Atmos, мультирумное воспроизведение (через AirPlay); громкоговоритель можно подключить к другому HomePod или HomePod mini, чтобы получить стереозвук, или к Apple TV 4K.



Устройство способно распознавать до шести голосов пользователей. Благодаря технологии Find My можно найти затерявшийся в доме iPhone. Интеграция с другими интеллектуальными устройствами осуществляется через мобильное приложение и/или с помощью голосового ассистента Siri. В колонку встроены датчики температуры и влажности, так что владельцам новых Home Pod не придётся даже вставать с дивана, чтобы опустить жалюзи в жаркий солнечный день или включать вентилятор – это произойдёт автоматически, в соответствии с заданными настройками. В ближайшее время выйдет новое программное обеспечение, после чего колонка будет отправлять уведомления на iPhone пользователя при срабатывании пожарной или дымовой сигнализации. В продаже HomePod нового поколения появятся в начале февраля.



