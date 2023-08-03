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Полноразмерные проводные наушники Microlab K290


03.08.2023 15:50

 

 

Некоторое время назад мы писали о том, что российская компания Blade начала продажи на территории РФ и Беларуси потребительской электроники Microlab. Одно из выпускаемых под этой торговой маркой устройств – гарнитура K290.

 

Проводную гарнитуру Microlab K290 можно использовать для игр, общения и работы: функционально в этом устройстве нет ничего лишнего, зато звук качественный, а конструкция очень надёжная. Диаметр динамиков – 40 мм; они обеспечивают хорошую детализацию, высокую мощность, глубокий и точный бас. Штанга с микрофоном поворачивается в обе стороны, позволяя быстро найти удобное положение микрофона и нужное расстояние от губ пользователя. При необходимости наушники можно надеть «наоборот», чтобы микрофон оказался не справа, а слева. Микрофон точно улавливает и передаёт голос, отсекая при этом посторонние шумы.

 

Амбушюры – мягкие, но плотные, оголовье регулируемое и подойдёт для головы любого размера. Гибкий кабель длиной 2 метра подключается через два стандартных мини-джека 3,5 мм: один для наушников, второй для микрофона; на проводе расположен пульт с регулировкой громкости. Полноразмерные проводные наушники Microlab K290 не могут «похвастать» ярким дизайном, зато они удобны, компактны и износостойки. Характеристики устройства: сопротивление 32 Ом, чувствительность (1 кГц 1 МВт) 108 дБ, частотная характеристика 20 Гц - 20 кГц.


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