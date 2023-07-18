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Полностью беспроводные FiiO FW3: дёшево и высокотехнологично


18.07.2023 10:33

 

 

FW3 – новые полностью беспроводные (TWS) внутриканальные наушники FiiO, с весьма привлекательной ценой и впечатляющими возможностями.

 

Конструкция наушников включает высокопроизводительный ЦАП и новейший Bluetooth-чип Qualcomm QCC5141. FW3 поддерживают кодеки LDAC, LHDC и aptX Adaptive (24-битный стриминг по Bluetooth), а также стандартные aptX, AAC и SBC. Драйверы – 10-миллиметровые динамические; в пресс-релизе говорится о «впечатляющей музыкальности, отличных басах, кристальной ясности средних частот и высокой детализации высоких».

 

Новинке будут особенно рады геймеры: благодаря чипу Qualcomms Snapdragon Sound в наушниках предусмотрен игровой режим с низкой задержкой. Функции «для всех» включают настраиваемый десятиполосный эквалайзер, возможность ручного выбора кодеков Bluetooth и настройки баланса левого и правого каналов, и пр. На каждом наушнике есть по две жёсткие кнопки, с помощью которых можно активировать воспроизведение, ставить его на паузу, выбирать треки и регулировать уровень громкости, а также принимать входные звонки и вызывать голосового ассистента. Аккумулятор рассчитан на семь часов работы (ещё 14 – с подзарядкой в чехле); на полную зарядку уйдёт один час. А вот функции активного шумоподавления у FiiO FW3, в отличие от продукции основных конкурентов, нет. Зато стоят эти наушники всего 99 долларов США.

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