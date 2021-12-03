Полностью беспроводные наушники Audio-Technica ATH-SQ1TW

03.12.2021 10:06

Новые TWS (полностью беспроводные) наушники-вкладыши Audio-Technica ATH-SQ1TW выделяются на фоне конкурирующих моделей нетипичным дизайном и широким выбором цветов – у других производителей он, как правило, намного скромнее.

Помимо традиционных белого и чёрного, Audio-Technica предлагает «черничный» и «карамельный» варианты, а также вкладыши в цвете Cupcake («кексик», комбинация розового и какао) и Popsicle («фруктовый лёд», элементы наушников окрашены в три цвета: тёмно-синий, лиловый и светло-серый). Драйверы – динамические 5.8-миллиметровые (импеданс 16 Ом). Поддержка режима Low Latency обеспечивает минимальую задержку и превосходную синхронизацию. Вес каждого наушника – всего 5,2 г. Конструкторы Audio-Technica отошли от общепринятых правил и придали ATH-SQ1TW квадратную форму со скруглёнными углами.

Наушники включаются автоматически, когда их достают из футляра-зарядки; при возвращении их в кейс ATH-SQ1TW так же автоматически отключаются и переходят в режим подзарядки. Сенсорные элементы управления позволяют менять уровень громкости и принимать входящие звонки, не трогая смартфон. Технология Google Fast Pair обеспечивает быстрое сопряжение с Android-устройствами. Защита от влаги: IPX4. Заряда аккумулятора хватает на 6,5 часов автономной работы; с двумя подзарядками в кейсе – до 19,5 часов. Наушники в цветах Blueberry («черника»), Caramel («Карамель») и Cupcake («Кексик») можно будет купить только на сайте производителя, и не во всех странах.