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Полностью беспроводные наушники Devialet Gemini II


14.09.2023 12:41

 

 

Devialet Gemini II – второе поколение полностью беспроводных наушников с 10-миллиметровыми драйверами новой конструкции, поддержкой aptX и технологией ветрозащиты Active Wind Reduction.

 

Каждый из встроенных в наушники микрофонов погружён в слой ветрозащитного материала, который защищает мембрану микрофона от шума. Devialet Gemini II автоматически настраивают своё звучание и интенсивность режима пропускания звуков извне в зависимости от окружающих условий. Наушники поддерживают функцию Bluetooth 5.2 Multipoint – могут подключаться к двум источникам звука сразу, причём переключение между источниками происходит автоматически. Качество сигнала остаётся стабильным на расстоянии до 20 метров. Сенсорная кнопка, с помощью которой пользователь может управлять устройством, настраивается через мобильное приложение.

 

Наушники второго поколения на 40% меньше устройств предыдущей версии. В комплект поставки входят ушные вкладыши четырёх размеров. Аккумуляторы рассчитаны на 22 часа автономной работы (с учётом подзарядки в футляре). Защита от влаги: IPX4.

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